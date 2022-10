Safran : victime d'une note d'analyste

(Boursier.com) — En dernière position du CAC40, Safran abandonne 1,6% à 11,9 euros, victime d'une note de Citi. La banque a dégradé le titre du groupe de Défense et équipementier à 'neutre' en visant 127 euros. Safran a "passé un bel été" mais sa reprise risque de ralentir, affirme le courtier. Le groupe est maintenant confronté à une reprise plus lente que prévu en raison de l'inflation, de la crise du coût de la vie, ou encore de la hausse des taux d'intérêt. Citi affirme que ses estimations sont conformes aux nouvelles prévisions de la société pour 2022.

Plus optimiste, JP Morgan a revalorisé le titre de 140 à 160 euros ('surpondérer') tandis que Stifel a porté son objectif de 120 à 130 euros tout en maintenant son conseil 'achat'. Oddo BHF réitère de son côté son avis 'surperformance' avec un objectif remonté de 129 à 136 euros. Certes, le newflow sera certainement moins soutenu sur les prochains mois mais Safran reste la société de sa couverture disposant du plus fort pricing power grâce à sa forte exposition aux contrats T&M. A 21,9x le PE 2023, la valorisation peut paraitre un peu élevée mais elle se compare à une moyenne 5 ans de 23,8x et s'accompagne d'un TMVA 2022-25 des BPA de 24% et un FCF cumulé de 10,7 MdsE sur la même période, dont une partie importante devrait être retourné aux actionnaires...