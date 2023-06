Safran : vers un "deal Raytheon" à 1,8 milliard de dollars ?

(Boursier.com) — Safran rend 0,4% sur la place parisienne, alors que selon une source bien informée de l'agence Reuters, le groupe serait sur le point de conclure un accord pour l'acquisition d'une unité de l'Américain Raytheon spécialisée dans les commandes de vol pour avions, hélicoptères et missiles. Le 'deal' potentiel est évalué à 1,8 milliard de dollars. Il s'agit d'une activité héritée par Raytheon de sa fusion il y a trois ans avec United Technologies. La source de Reuters croit savoir qu'un accord pourrait être conclu dès cette semaine. Il s'agirait alors de la plus importante opération de croissance externe de Safran depuis l'acquisition de Zodiac Aerospace en 2018.

Safran s'attend par ailleurs à ce qu'une "crise d'approvisionnement sans précédent" dans l'industrie aérospatiale se prolonge jusqu'en 2024. Ainsi, dans une interview accordée au Financial Times, le directeur général de Safran, Olivier Andriès, a déclaré que le groupe et toute l'industrie devaient se battre au quotidien pour obtenir des pièces. Ainsi, même si la demande est de retour, l'industrie reste dans une crise d'approvisionnement jugée sans précédent, qui restreint le rythme d'augmentation de la production. Olivier Andriès, cité par le FT, ajoute que Safran est ouvert à de nouveaux rachats d'actions étant donné que la société a eu un bon profil de génération de trésorerie au cours des deux dernières années, alors qu'elle envisage également des acquisitions plus importantes. Il note qu'un accord potentiel pour l'unité de commandes de vol de Raytheon permettrait en une seule étape d'aider l'entreprise à devenir un leader de marché...