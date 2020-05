Safran : va lever 800 ME d'OCEANE

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Safran lance une offre d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 15 mai 2027, s'adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus, d'un montant nominal d'environ 800 millions d'euros. Le produit net de l'Émission sera utilisé pour les besoins généraux de la Société.

Les Obligations seront émises au pair et porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0,375% et 0,875% payable annuellement à termes échus le 15 mai de chaque année à partir du 15 mai 2021. La valeur nominale unitaire des Obligations fera apparaître une prime comprise entre 40% et 45% par rapport au cours de référence des actions ordinaires Safran sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

La fixation des modalités définitives des Obligations est attendue aujourd'hui et le règlement-livraison est prévu le 15 mai 2020.

À moins qu'elles n'aient été précédemment converties et/ou échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les Obligations seront remboursées au pair le 15 mai 2027 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré). Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la Société, sous certaines conditions, et au gré des porteurs en cas de Changement de Contrôle (tel que ce terme est défini dans les modalités des Obligations).

L'Etat français, qui détient actuellement 11,23% du capital de Safran, a informé la Société de son intention de placer un ordre de souscription à l'Emission dans une proportion identique à sa participation au capital de la Société.

Dans le cadre de cette Émission, la Société consentira un engagement d'abstention d'émissions d'actions ou d'instruments donnant accès au capital de la Société de 90 jours calendaires à compter de la Date d'Émission, sous réserve de certaines exceptions usuelles ou d'un accord préalable des Coordinateurs Globaux.