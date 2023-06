Safran : une crise sans précédent d'approvisionnement ?

(Boursier.com) — Safran s'attend à ce qu'une "crise d'approvisionnement sans précédent" dans l'industrie aérospatiale se prolonge jusqu'en 2024. Ainsi, dans une interview accordée au Financial Times, le directeur général de Safran, Olivier Andriès, a déclaré que le groupe et toute l'industrie devaient se battre au quotidien pour obtenir des pièces. Ainsi, même si la demande est de retour, l'industrie reste dans une crise d'approvisionnement jugée sans précédent, qui restreint le rythme d'augmentation de la production. Olivier Andriès, cité par le FT, ajoute que Safran est ouvert à de nouveaux rachats d'actions étant donné que la société a eu un bon profil de génération de trésorerie au cours des deux dernières années, alors qu'elle envisage également des acquisitions plus importantes. Il note qu'un accord potentiel pour l'unité de commandes de vol de Raytheon permettrait en une seule étape d'aider l'entreprise à devenir un leader de marché dans un domaine où elle est à la traîne de ses concurrents. Andriès réaffirme enfin l'objectif de Safran de livrer 1.700 moteurs Leap en 2023.