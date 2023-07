Safran : une acquisition majeure avec Collins Aerospace

(Boursier.com) — Safran annonce le projet d'acquisition des activités de commandes de vol et d'actionnement de Collins Aerospace, "des produits à fort contenu technologique et critiques pour les avions commerciaux et militaires, et les hélicoptères".

Cette activité emploie environ 3 700 personnes réparties sur huit sites en Europe (en France, au Royaume-Uni et en Italie) et en Asie, avec des ressources en ingénierie et MRO (maintenance et réparation). Elle devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 1,5 Md$ et un EBITDA de 130 M$ en 2024.

Le Français explique que la valeur d'entreprise de 1,8 Md$ représenterait un multiple d'environ 14x avant synergies de coûts et environ 10x après synergies de coûts sur la base de l'EBITDA de 2024E, avec un TRI (taux de rentabilité interne) et un ROCE (rentabilité des capitaux employés) 2028 pour la transaction supérieurs au coût moyen pondéré du capital du Groupe, et aurait un effet relutif sur le bénéfice par action de Safran dès la première année.

Dans le cadre du projet d'acquisition, des accords d'approvisionnement à long terme, représentant environ 25 % du chiffre d'affaires de l'activité acquise, seraient conclus entre Safran et Collins "à des conditions intéressantes". L'opération devrait être entièrement financée par les liquidités disponibles et aurait un impact limité sur l'endettement net du Groupe qui maintient son engagement d'une notation " investment grade " robuste.