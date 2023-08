Safran : un analyste n'est pas convaincu

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché, Safran recule de 0,7% à 147,2 euros à la mi-journée. L'actualité autour du groupe de Défense et équipementier aéronautique est marquée par une note de Stifel qui a repris la couverture de la valeur avec un conseil 'conserver' et une cible de 145 euros. Le broker reconnaît que Safran est la société dominante sur le marché des moteurs à fuselage étroit via sa coentreprise CFM International avec GE qui capte environ 70% du marché et est le seul fournisseur de moteurs pour la famille B737.

"Bien que nous modélisions un taux de croissance annuel moyen du bénéfice opérationnel ajusté de 24% entre 2022 et 2025, nous sommes 4% en deçà du consensus car nous sommes plus prudents sur les segments Propulsion et Intérieur", précise le broker. Selon lui, la valorisation actuelle reflète fidèlement les fortes perspectives de croissance de l'EBIT mais ignore l'habitude de Safran d'ajouter à son portefeuille des activités diluant les marges, ce qui ne l'enthousiasme pas trop. En particulier, Stifel n'est pas convaincu par la dernière acquisition des activités d'actionnement et de commandes de vol de Collin Aerospace, qui n'a atteint que des marges opérationnelles moyennes à un chiffre avant la pandémie.