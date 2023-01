Safran : un analyste donne des ailes au titre

(Boursier.com) — Safran s'offre la tête du CAC40 à l'ouverture du marché parisien à la faveur d'un gain de 2% à 121,2 euros. L'équipementier et motoriste est dopé par une note de Bernstein qui a rehaussé à 'surperformer' son conseil sur la valeur tout en remontant le curseur de 118 à 142 euros. 2023 devrait être une année solide pour les secteurs de l'aérospatiale commerciale et de la Défense, selon l'analyste, qui fait de Safran son premier choix mondial dans l'industrie pour l'exercice qui vient de démarrer.

Le courtier explique qu'un environnement géopolitique tendu continuera d'alimenter les budgets de la Défense, tandis que la réouverture de la Chine contribuera à la reprise mondiale du transport aérien. Il s'attend à ce que les avions plus anciens restent en service plus longtemps avec les contraintes au sein de la chaîne d'approvisionnement d'Airbus et de Boeing, et favorise donc les entreprises du marché secondaire qui fournissent des services de maintenance, de réparation et de révision, telles que Safran et MTU Aero Engines.