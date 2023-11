Safran : très gros contrats avec Emirates

(Boursier.com) — Emirates a signé une série de contrats avec Safran, d'une valeur totale de plus de 1,2 milliard de dollars. Ce partenariat inclut un contrat d'un milliard de dollars pour la fourniture par Safran de sièges dernière génération destinés à la nouvelle flotte d'Airbus A350 et de Boeing 777-9 et aux Boeing 777-300 existants d'Emirates. L'accord prévoit la livraison de sièges de classe Affaires, Economie Premium et Economie pour équiper les Airbus A350 d'Emirates, et de sièges de classe Affaires et classe Economique pour les Boeing 777-9.

En plus des sièges, Safran Cabins fournira à la flotte A350 et B777-9 d'Emirates des Galleys conformes aux standards de la compagnie en matière de qualité et de design. Les Galleys (compartiment des équipages à bord pour la préparation des repas) seront équipés de GEMini et du nouveau type d'inserts haut de gamme NUVO, dotés de caractéristiques d'une efficacité et d'une technicité de pointe.

Safran Landing Systems fournira par ailleurs des équipements pneumatiques et de systèmes de freinage en carbone pour la flotte A350 tandis que Safran Passenger Innovations fournira à Emirates sa solution RAVE AeroConnect Ka, permettant une connexion entre plusieurs fournisseurs et plusieurs fréquences. 50 Airbus A350, 60 Airbus A380 et 50 Boeing 777-9 seront équipés de la solution de connectivité satellitaire agnostique de Safran.

Outre la fourniture d'équipements pour la nouvelle flotte de la compagnie du Golfe, Safran travaille également en étroite collaboration avec la compagnie aérienne sur son programme de rétrofit actuel, qui comprend la fourniture de nouveaux sièges pour le Boeing 777 et l'Airbus A380.

Enfin, Safran offrira au transporteur de Dubaï des services complets pour la révision des trains d'atterrissage avant de la flotte A380. Le vaste réseau de Safran, qui comprend des installations de MRO à Singapour et en France, permettra à Emirates de bénéficier de l'expertise, des compétences et des services de maintenance sur mesure couvrant le cycle de vie des systèmes d'atterrissage de l'A380. Par ailleurs, Emirates a signé avec Safran Aerosystems un contrat de service de 10 ans portant sur la réparation et la maintenance des composants des systèmes de sécurité et de cabine du Boeing 777. Le site de Safran Aerosystems au Moyen-Orient est situé près de l'aéroport Al-Maktoum à Dubaï, et assurera des services de maintenance qui amélioreront encore l'efficacité opérationnelle d'Emirates.