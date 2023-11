Safran : 'totalement surpris' par le véto italien sur l'opération Collins Aerospace

(Boursier.com) — Olivier Andries, DG de Safran, ne s'en remet pas ! Dans le cadre du projet d'acquisition des activités d'actionnement et de commandes de vol de Collins Aerospace, le groupe français a été informé de la décision du gouvernement italien d'exercer son 'Golden Power', s'opposant ainsi à la vente à Safran de Microtecnica, société détenant les actifs concernés en Italie.

Au micro de 'BFM Business', le patron de Safran s'est dit "totalement surpris" : "Nous avons lu attentivement le décret tel que signé par la première ministre italienne. La conclusion est que l'acquisition par Safran de cette activité en Italie représente une menace exceptionnelle pour la sécurité nationale italienne". Et le dirigeant d'ajouter qu'à "la lecture du décret, on s'aperçoit qu'il y a eu une concertation entre l'Allemagne et l'Italie pour bloquer cette opération... ".

L'argument évoqué est que la partie italienne fournit des commandes de vols à l'Eurofighter, qui est le concurrent du Rafale. Safran étant également fournisseur du Rafale, le groupe pourrait potentiellement être en situation de ne pas vouloir livrer des pièces de rechange nécessaires à l'Eurofighter. Pour Olivier Andries, c'est clairement " un procès d'intention qui est fait " à Safran. Ce qui est ironique dans l'affaire, " c'est que Safran est déjà fournisseur de l'Eurofighter à travers ses activités au Royaume-Uni ".

L'entreprise française reste malgré tout très engagée sur cette opération et discute avec toutes les parties prenantes sur la suite à donner.