Safran tiendra son AG à huis clos

(Boursier.com) — A titre exceptionnel, l'Assemblée générale mixte de Safran se tiendra à huis-clos, le 28 mai 2020 à 14h au siège social, hors la présence physique des actionnaires.

Ross McInnes, Président du Conseil d'administration, explique : J'ai pris cette décision avec le Directeur Général, en accord avec le Conseil d'administration, au regard des impératifs sanitaires et réglementaires et dans un souci de préserver la santé et la sécurité de chacun, actionnaires et collaborateurs du Groupe. Le dispositif habituel a été adapté aux circonstances, afin de faciliter la participation des actionnaires à ce moment privilégié d'information et de décision .

La documentation préparatoire à l'assemblée générale sera accessible sur le site de la société.

Les actionnaires sont invités à voter à distance préalablement à l'assemblée générale (par internet ou correspondance) et à lire attentivement les modalités de participation détaillées dans la brochure actionnaire. Aucune carte d'admission ne pourra être adressée aux actionnaires qui en feraient la demande.

Des questions écrites peuvent être adressées à la société préalablement à l'Assemblée générale selon les modalités prévues dans la brochure actionnaire. En revanche, il ne sera pas possible de poser des questions en séance. Pendant la réunion, il ne sera pas non plus possible de déposer des projets d'amendements ou de nouvelles résolutions.

L'Assemblée générale sera retransmise en direct sur le site internet de Safran.