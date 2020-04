Safran tente un nouveau rebond

(Boursier.com) — Safran s'offre un nouveau rebond de 5% à 66,30 euros sur le marché parisien ce lundi. Le titre de l'équipementier aéronautique accuse un repli de 55% depuis le 1er janvier dans un secteur aéronautique laminé par le gel du trafic aérien.

Parmi les derniers avis de brokers, Barclays a abaissé sa recommandation sur Safran à 'pondération en ligne' avec un cours cible de 66 euros. Bernstein, avait déjà dégradé la valeur à 'performance de marché', malgré une cible relevée de 72 à 83 euros. La chute "sans précédent" du trafic aérien commercial pourrait être encore plus importante que les prévisions actuelles de l'IATA, qui anticipe une baisse de 38% en 2020 (exprimée en RPK, revenu par passager-kilomètre). Dans ce contexte, le courtier affirme que le marché secondaire des pièces détachées devrait connaître un déclin encore plus important et repartir plus lentement que le trafic...

Malgré la période actuelle, la direction s'est montrée plutôt confiante sur l'avenir du groupe.