Safran : succès du placement de l'émission additionnelle d'OCEANE pour un montant nominal d'environ 200 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Safran annonce aujourd'hui le succès du placement de l'émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes de la Société (OCEANE) à échéance 15 mai 2027, s'adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus, pour un montant nominal d'environ 200 millions euros.

Le produit net de l'Émission sera utilisé pour les besoins généraux de la société. Les Nouvelles Obligations présenteront les mêmes modalités (à l'exception du prix d'émission) que les obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes de la société d'un montant d'environ 800 millions d'euros émises par Safran le 15 mai 2020 et seront intégralement assimilables aux Obligations Existantes et constitueront une souche unique avec les Obligations Existantes.

Les Nouvelles Obligations seront émises à un prix de 118 euros (ce prix comprenant les intérêts courus pour la période du 15 mai 2020 (inclus) au 12 octobre 2020 (exclu) d'un montant de 0,38918 euro par Nouvelle Obligation).

Les Nouvelles Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la Société, sous certaines conditions, et au gré des porteurs en cas de Changement de Contrôle (tel que ce terme est défini dans les modalités des Obligations).

Le règlement-livraison ainsi que l'admission aux négociations sur Euronext Access (le marché non réglementé d'Euronext Paris) des Nouvelles Obligations sont prévus le 12 octobre 2020.

Cette Émission a été dirigée par BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agissant en tant que coordinateurs globaux [et teneurs de livre associés].

BNP Paribas assurera le règlement-livraison de l'Emission, BNP Paribas Securities Services sera Centralising Agent (tel que ce terme est défini dans les modalités des Obligations) et Aether Financial Services sera Calculation Agent (tel que ce terme est défini dans les modalités des Obligations).

Souscription de l'État français

Dans cette Émission, l'État français a souscrit à 207.541 Nouvelles Obligations, soit un montant nominal d'environ 22,5 millions d'euros.

Droit à l'Attribution d'Actions

Les porteurs des Nouvelles Obligations bénéficieront d'un droit à l'attribution d'actions qu'ils pourront exercer à tout moment à compter de la Date d'Émission et jusqu'au septième jour de bourse (exclu) précédant la date de remboursement normal ou anticipé.

Le ratio de conversion des Obligations est d'une action par Obligation sous réserve d'ajustements ultérieurs, tels que décrits dans les modalités des Obligations.

En cas d'exercice du Droit à l'Attribution d'Actions, les porteurs d'Obligations recevront au choix de la Société des actions nouvelles et/ou existantes de la Société. Les actions nouvelles et/ou existantes alors remises porteront jouissance courante.

Dilution

Pour une émission des Nouvelles Obligations d'un montant nominal de 199.999.948,68 euros représentée par 1.847.916 Nouvelles Obligations d'une valeur nominale unitaire de 108,23 euros, sur la base du ratio de conversion initial, la dilution maximale serait de 0,43% si le Droit à l'Attribution d'Actions était exercé pour l'ensemble des Nouvelles Obligations et que la Société décidait de remettre uniquement des actions nouvelles.

Engagement de la Société

Dans le cadre de cette Émission, la Société a consenti un engagement d'abstention d'émissions d'actions ou d'instruments donnant accès au capital de la Société de 30 jours calendaires à compter de la Date d'Émission, sous réserve de certaines exceptions usuelles ou d'un accord préalable des Coordinateurs Globaux.