Safran : sous pression, retards de production chez CFM International

(Boursier.com) — Safran cède 3,2% à 93 euros à l'ouverture du marché parisien, pénalisé par une information de 'Reuters'. Selon l'agence, qui cite trois sources proches du dossier, CFM International, la coentreprise entre le groupe français et General Electric, est confrontée à des retards de production de six à huit semaines en raison de problèmes dans sa chaîne d'approvisionnement et d'un récent conflit salarial en France. Le fabricant de moteurs d'avion prévoit de combler la majeure partie de ce retard d'ici le début du quatrième trimestre, selon les sources. Certains clients d'Airbus ont déjà été prévenus que les livraisons d'avions, déjà partiellement ralenties par la congestion d'usines européennes, pourraient être davantage retardées par les problèmes de CFM, souligne l'agence.

"Nous travaillons assidûment avec nos fournisseurs pour atténuer les contraintes sur la chaîne d'approvisionnement et nous nous coordonnons étroitement avec nos partenaires de cellules pour accélérer les livraisons et répondre à la demande des clients", a dit un porte-parole de CFM en réponse à une question de Reuters.

Lors de la présentation des comptes trimestriels d'Airbus, Guillaume Faury, son président exécutif, a déclaré aux analystes qu'il voyait "beaucoup de défis" à court terme dans la chaîne d'approvisionnement mais qu'il était suffisamment rassuré sur le moyen et le long terme pour confirmer la hausse prévue des cadences de production.