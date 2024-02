Safran signe un contrat de services NacelleLife avec Cebu Pacific

(Boursier.com) — Au Salon aéronautique de Singapour, Cebu Pacific et Safran Nacelles ont signé un contrat de services sur plusieurs années portant sur la maintenance, la réparation et la révision (MRO) des nacelles des Airbus A330neo ainsi que l'accès à un stock de composants de nacelles.

Cebu Pacific bénéficiera de la maintenance, réparation et révision (MRO) de ses nacelles dans le réseau de stations réparation de Safran. Dans le cadre de cet accord, Cebu Pacific aura accès à tout moment au stock de composants de nacelles de Safran afin de s'assurer de leur disponibilité immédiate en cas de besoin.

Ce contrat s'effectue dans le cadre de l'offre de support et services NacelleLife regroupant l'ensemble des activités après-vente de Safran Nacelles et ayant pour objectif de garantir des services réactifs, de haute qualité et au juste coût.