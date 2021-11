Safran signe un accord avec Flying Whales pour équiper son dirigeable LCA60T de systèmes électriques

(Boursier.com) — FLYING WHALES, qui développe un ambitieux programme de dirigeable à forte capacité d'emport, et Safran Electrical & Power, leader mondial des systèmes électriques aéronautiques, annoncent la signature d'un accord pour équiper les dirigeables LCA60T en systèmes de génération, distribution et conversion électrique.

Avec le projet LCA60T (Large Capacity Airship 60 Tons) de FLYING WHALES, pour la première fois dans l'histoire, un aéronef chargera et déchargera jusqu'à 60 tonnes de fret en vol stationnaire. Ce dirigeable rigide est destiné aux marchés du débardage du bois, du fret et du transport exceptionnel. Il apportera une solution avantageuse aux besoins mondiaux en matière de transport de charges lourdes ou hors gabarits, pour des trajets de point à point, à des coûts d'exploitation faibles et à l'impact environnemental réduit.

Safran Electrical & Power fournira l'ensemble des systèmes électriques permettant d'alimenter les équipements et de gérer les réseaux électriques non propulsifs du dirigeable, soit pour chaque appareil : le système de génération électrique ; le système complet de distribution électrique ; les convertisseurs de puissance, qui transformeront du courant alternatif 115V en courant continu 28V ; et les batteries. Safran Electrical & Power assurera également le support après-vente de ces équipements.

Le contrat porte sur l'ensemble de la flotte de 150 dirigeables pour les 10 premières années de production. Safran Electrical & Power livrera les premiers équipements électriques fin 2022 pour les tests au sol. De son côté, FLYING WHALES prévoit le premier vol de son dirigeable fin 2024 et une mise en service début 2026.