Safran : signature d'un contrat de services Nacellelife avec Saudia

(Boursier.com) — Parmi les nombreux contrats signés lors du salon aéronautique de Dubai 2023, Saudia -l'opérateur aérien national d'Arabie Saoudite- a signé un contrat de services avec Safran Nacelles. Ce contat couvre le support des nacelles des 35 avions Airbus A320neo, équipés des turboréacteurs LEAP-1A de CFM International.

Selon les termes du contrat, Saudia aura accès à tout moment au stock de composants de nacelles de Safran afin de s'assurer de leur disponibilité immédiate en cas de besoin. En outre, Saudia bénéficiera des solutions de maintenance, de réparation et de révision (MRO) garanties par l'équipementier de première monte (OEM) à la station de réparation AMES à Dubai, aux Emirats Arabes Unis.

Ce partenariat avec Safran s'inscrit dans les objectifs de transformation de Saudia, axés sur l'excellence de l'efficacité opérationnelle par le développement et la gestion du réseau et de la flotte, ainsi que l'intégration des systèmes de maintenance. Les services MRO et l'accès au stock de composants de nacelles de Safran font partie de l'offre de support et services NacelleLife regroupant l'ensemble des activités après-vente de Safran Nacelles et ayant pour objectif de garantir des services réactifs, de haute qualité et au juste coût.