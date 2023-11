Safran : signature d'un contrat de services NacelleLife avec Egyptair

(Boursier.com) — Egyptair Maintenance & Engineering a renouvelé son contrat de services avec Safran Nacelles portant sur le support complet des inverseurs de poussée des 11 Airbus A330ceo de la compagnie.

Dans le cadre de cet accord, Egyptair Maintenance & Engineering bénéficiera de solutions de maintenance, de réparation et de révision (MRO) spécifiquement conçues pour les inverseurs de poussée A330ceo. Les services, garantis par l'équipementier de première monte (OEM), seront fournis à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis par la station de réparation AMES qui est une société commune détenue à 50/50 entre Safran Nacelles et Air France Industries KLM Engineering & Maintenance. La proximité du site assurera un soutien rapide et efficace à la flotte d'Egyptair.

Ce contrat s'effectue dans le cadre de l'offre de support et services NacelleLife regroupant l'ensemble des activités après-vente de Safran Nacelles et ayant pour objectif de garantir des services réactifs, de haute qualité et au juste coût.