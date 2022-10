Safran : sélectionné par ITA Airways

(Boursier.com) — Safran a été choisi par ITA Airways, la nouvelle compagnie aérienne nationale italienne, qui ambitionne de devenir le transporteur le plus durable d'Europe d'ici à 2026. ITA a sélectionné les roues et freins carbone de Safran Landing Systems pour équiper six Airbus A350 et vingt A320neo.

Les roues et freins carbone conçus par Safran Landing Systems pour les A350 et A320neo offrent des gains de masse significatifs comparativement à la concurrence. Ce faisant, ils contribuent aux engagements d'ITA Airways visant à minimiser son empreinte carbone, en lui permettant de réduire ses émissions de CO2 de l'ordre de 300 tonnes par an sur l'ensemble de sa flotte. Par ailleurs, de par leur conception, les freins de l'A350 refroidissent plus vite, offrant un taux de rotation entre deux décollages (TAT) plus court, pour une plus grande disponibilité de la flotte. Leader sur le marché des roues et freins carbone, grâce à la fiabilité et à la performance de ses équipements, Safran Landing Systems équipe à ce jour plus de 11.000 avions commerciaux.

Ce contrat bénéficiera également de Landing LifeTM, l'offre de support et services sur-mesure, réactive, fiable et au juste coût de Safran Landing Systems.