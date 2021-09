Safran : sélectionné par Flair Airlines

(Boursier.com) — Safran a été choisi par la compagnie canadienne "Ultra Low Cost", Flair Airlines pour équiper les roues et freins carbone de sa flotte de Boeing 737NG et 737MAX. Cet accord renforce la position de leader mondial de Safran Landing Systems dans le domaine des roues et freins carbone pour les Boeing 737NG et 737MAX, avec plus de 3.500 avions équipés par Safran ou engagés auprès de l'entreprise, chez plus de 100 opérateurs.

Safran Landing Systems fournira à Flair Airlines des roues, freins carbone et puits de chaleur fabriqués dans son usine américaine de Walton, dans le Kentucky. Les équipes de service après-vente commercial et technique de Safran Landing Systems basées au Canada et aux États-Unis, assisteront les opérations de Flair Airlines.

Les services de maintenance et logistique des roues et freins carbone seront assurés en partenariat avec Hope Aero Propeller & Components, un des principaux acteurs canadiens de la maintenance des pièces aéronautiques (MRO), depuis leurs usines de Mississauga en Ontario et de Winnipeg dans le Manitoba.