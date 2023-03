Safran : sa filiale chinoise obtient une licence de maintenance auprès de la CAAC

(Boursier.com) — Safran Helicopter Engines China a obtenu une licence de maintenance CCAR145 délivrée par l'Administration de l'Aviation Civile de Chine (CAAC).

Safran Helicopter Engines devient ainsi le premier fabricant de moteurs d'hélicoptère étranger à avoir une filiale ayant une capacité de maintenance CCAR145 en Chine. Safran Helicopter Engines China sera désormais en mesure d'émettre des certificats d'autorisation (formulaire AAC-038), réduisant ainsi considérablement les délais de maintenance des moteurs pour ses clients en Chinois. Cela permettra également de réduire les coûts tels que le fret et les tarifs d'utilisation.

Créée en 2010, Safran Helicopter Engines China fournissait initialement des services de vente et de maintenance de moteurs d'hélicoptères et de pièces de rechange pour moteurs aux fabricants d'hélicoptères et aux opérateurs d'aviation générale nationaux. En 2013, la société a mis en place un centre de maintenance à Tianjin qui a considérablement augmenté ses activités de MRO domestiques. Le centre prend en charge les moteurs Arrius, Arriel et Makila exploités en Chine.

Afin de consolider sa position de leader sur le marché chinois de l'aviation générale qui se développe rapidement, et de fournir des services plus efficaces et de haute qualité aux clients nationaux, Safran Helicopter Engines China a demandé en juin 2022 une licence de maintenance CCAR145, et l'a obtenu fin 2022.

Safran Helicopter Engines China va maintenant continuer à améliorer ses services de maintenance pour assurer la sécurité des vols de ses clients chinois.