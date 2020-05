Safran : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Safran s'est réunie le 28 mai, à huis clos, au siège social, sous la présidence de Ross McInnes, Président du Conseil d'administration. L'Assemblée générale était retransmise en direct sur le site internet de la société et par voie de conférence téléphonique.

Ross McInnes, Président du Conseil, et Monique Cohen, Présidente du comité des nominations et des rémunérations, ont présenté les éléments liés à la gouvernance et aux rémunérations des mandataires sociaux. Ce fut également l'occasion pour Olivier Andries, futur Directeur Général de Safran, de se présenter aux actionnaires. Philippe Petitcolin, Directeur Général, et Bernard Delpit, Directeur Financier du Groupe ont présenté l'activité et les résultats 2019 du Groupe, le plan d'adaptation mis en oeuvre pour répondre à la crise du Covid-19, l'activité des 4 premiers mois de 2020 et la situation de liquidité du Groupe.

L'ensemble des résolutions soumises au vote de l'Assemblée générale et agréées par le Conseil d'administration a été adopté.

Les actionnaires ont ainsi approuvé les comptes de l'exercice 2019 et l'affectation du résultat. Comme annoncé dès le 26 mars, aucun dividende ne sera versé au titre de 2019.

Les actionnaires ont approuvé la nomination de Patricia Bellinger en qualité d'administrateur indépendante supplémentaire. Elle rejoint également le comité des nominations et des rémunérations, par décision du Conseil d'administration. Ils ont également validé les nominations de 2 nouveaux administrateurs représentant les salariés actionnaires, Anne Aubert et Marc Aubry, compte tenu de l'arrivée à échéance des mandats de leurs prédécesseurs. Par décision du Conseil d'administration, Marc Aubry rejoint également le comité d'audit et des risques, en lieu et place de Gérard Mardiné.

L'ensemble des résolutions portant sur les rémunérations des mandataires sociaux (rémunérations 2019, informations sur les rémunérations, politiques de rémunérations 2020, enveloppe de rémunération des administrateurs) a été approuvé.

La nouvelle autorisation permettant à Safran de racheter ses propres titres à un prix maximum d'achat porté à 165 euros par action est validée ainsi que les modifications statutaires proposées.

A l'issue de l'Assemblée générale, le taux d'indépendance du Conseil d'administration, désormais composé de 18 membres, ressort à 64,3%, et le taux de féminisation à 42,8%.