Safran : reprise des cadences de production sur les nacelles des long-courriers

(Boursier.com) — La 200e nacelle de l'Airbus A330neo destinée à la compagnie aérienne Virgin Atlantic vient d'être livrée par Safran Nacelles, marquant ainsi un nouveau jalon pour ce très grand composant moteur dont Safran Nacelles a l'entière responsabilité, de sa conception à son intégration, ainsi que son support en service.

D'un diamètre externe de 3,65 mètres, la nacelle de l'A330neo est aussi large que celle de l'A380, le quadriréacteur à double pont pour lequel Safran Nacelles a la responsabilité totale, du développement de la nacelle jusqu'à son intégration et assure aujourd'hui le support après-vente.

Cette livraison marque pour Safran Nacelles la reprise des cadences de production des nacelles du long-courrier. Ce jalon intervient après avoir livré la 100e nacelle en septembre 2019 et avoir traversé la crise de la Covid-19. "La livraison de notre 200e nacelle est un signe de reprise des cadences de production sur les nacelles des long-courriers. Les équipes sont aujourd'hui fières de voir sortir de nos usines ce produit qui a été impacté par la crise de la Covid-19. Cette étape démontre notre engagement et notre volonté de nous positionner sur ce segment de marché. Airbus et les compagnies aériennes peuvent compter sur Safran Nacelles pour les accompagner dans la reprise", déclare Vincent Caro, Président de Safran Nacelles.