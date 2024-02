Safran renforce ses activités à Singapour

(Boursier.com) — Safran Electrical & Power ouvrira prochainement un nouveau site à Singapour, spécialisé dans les activités de maintenance, réparation et révision (MRO) ainsi que la production d'équipements électriques aéronautiques.

Cette annonce a été l'occasion de la signature d'un protocole d'accord au Salon aéronautique de Singapour entre Safran Electrical & Power et l'Economic Development Board (EDB) de Singapour. Cet accord va faciliter l'installation de l'usine et va consolider la présence et la croissance de Safran à Singapour.

Le nouveau site de Safran à Singapour sera d'une superficie de 2.800 mètres carrés. Il sera implanté dans le Seletar Aerospace Park et accueillera 50 collaborateurs issus de l'acquisition par Safran de l'activité des systèmes électriques aéronautiques de Thales. Dédiée aux activités de support, de maintenance et de production pour les équipements électriques, l'usine entrera officiellement en service lorsque les autorisations nécessaires pour la certification auront été obtenues.

Ce développement fait suite au rachat par Safran Electrical & Power, en octobre 2023, de l'activité des systèmes électriques aéronautiques de Thales, spécialisée dans la conversion électrique, la génération d'énergie et les moteurs pour l'aéronautique civile et militaire, comprenant des installations en France, à Singapour et à Orlando (Etats-Unis).

Rappelons que Safran est présent à Singapour depuis plus de 45 ans. Ses activités dans le pays s'étendent de l'aviation commerciale à la propulsion d'hélicoptères, en passant par les équipements et intérieurs aéronautiques et la défense. Avec l'ouverture de ce site, le Groupe emploiera directement près de 800 personnes réparties sur 7 entités et 5 sites dans les domaines de la production, l'ingénierie, le support client, la maintenance, la réparation et la révision.