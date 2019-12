Safran réduit fortement sa production de moteurs pour Boeing

(Boursier.com) — Les déboires du Boeing 737 MAX ont un impact sur le groupe français Safran, qui fournit les moteurs de l'appareil à travers son partenariat avec le groupe américain General Electric. Le directeur général de Safran, Philippe Petitcolin, a ainsi indiqué mardi, dans un entretien à 'l'Usine nouvelle' que le groupe va réduire "fortement" sa production de moteurs pour s'adapter à l'annonce lundi soir par Boeing d'une suspension de la production de son best-seller à partir de janvier.

"Nous allons avec notre partenaire General Electric effectuer une réduction très forte de notre production, mais nous n'allons pas l'arrêter", a déclaré Philippe Petitcolin dans cet entretien publié mardi sur le site internet du magazine. Le moteur Leap, développé par Safran et General Electric au sein de leur co-entreprise CFM International, équipe plus de la moitié des Airbus A320neo et la totalité des Boeing 737 MAX.

Ces derniers ont été interdits de vol depuis mars dernier après deux crashs aériens qui ont fait 346 morts. Après avoir modifié les systèmes informatiques mis en cause dans les accidents, Boeing espérait obtenir une certification de l'appareil avant la fin de l'année, mais les autorités américaines de l'aviation ont indiqué récemment qu'elles ne prendraient pas de décision à ce sujet avant 2020.

Ce report a décidé le groupe américain à suspendre temporairement la production de ces modèles, qui s'accumulaient dans ses hangars, les livraisons ayant été interrompues vers les compagnies ayant passé commande.

Moins cher de réduire les cadences que de livrer sans être payé

Interrogé sur les possibles conséquences sociales de cette réduction de cadence pour Safran, M. Petitcolin a estimé qu'il était encore "trop tôt" à ce stade pour les mesurer. Les moteurs Leap sont produits à Melun-Villaroche, en Seine-et-Marne.

Quant à l'impact financier sur le groupe, "tout dépendra de ce que l'on produira et de ce que nous devrons stocker", a-t-il indiqué. "En réduisant les cadences comme nous envisageons de le faire, cela coûtera moins cher que d'en livrer 80 et quelque par mois qui ne sont pas payés", a-t-il cependant ajouté. Début septembre, le groupe estimait que "chaque trimestre supplémentaire coûtera de l'ordre de 300 millions de cash".

