Safran : publication en vue

(Boursier.com) — Safran remonte de 0,9% à 174,80 euros en matinée ce vendredi, alors que Morgan Stanley reste à 'surpondérer' sur le dossier avec un objectif de cours relevé de 194 à 200 euros. Goldman Sachs avait hier dégradé l'équipementier aéronautique à 'neutre' en visant un cours de "seulement" 182 euros. La banque évoquait "une marge de manoeuvre limitée" pour une potentiel revalorisation du consensus et une forte surperformance récente par rapport aux pairs... Elle estime désormais que l'action est moins bien évaluée en termes de rendement pour les actionnaires par rapport au reste de la couverture.

Enfin, l'analyste estime que le marché pourrait réagir positivement à l'annonce d'un programme élargi de rachat d'actions, mais constate un appétit limité pour les fusions et acquisitions à grande échelle en raison de la qualité et de la taille du portefeuille.

BNP Paribas Exane est à 'surperformance' sur le dossier en visant 208 euros, tandis que Barclays "s'attend à ce que les résultats montrent une forte croissance du marché secondaire des moteurs civils avec des marges de propulsion proches du niveau de 2019". Les comptes détaillés du groupe seront publiés le 15 février...