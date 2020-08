Safran : prises de profits

Safran : prises de profits









Crédit photo © Safran

(Boursier.com) — Safran, qui reste sur une très belle séquence haussière en Bourse, subit quelques dégagements en ce milieu de semaine, en retrait de 1,8% à 104,5 euros. Le titre du groupe de Défense et équipementier de premier rang dans l'aéronautique a repris plus de 22% entre le 28 juillet et hier soir, notamment porté par les espoirs de reprise sur la deuxième partie de l'exercice 2020. Le management a annoncé prévoir une génération de cash-flow positive au second semestre alors que la marge opérationnelle courante devrait atteindre environ 10% sur l'ensemble de l'année.