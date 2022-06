Safran : premier vol d'hélicoptère H225 avec du carburant durable

(Boursier.com) — Un Airbus H225 a effectué le tout premier vol d'hélicoptère avec du carburant d'aviation durable (SAF) alimentant à 100 % les deux moteurs Makila 2 de Safran Helicopter Engines. Un pas de plus vers le ciel décarboné...

Safran rappelle qu'en février 2022, Safran Helicopter Engines et la division aéronautique civile de ST Engineering ont signé un Memorandum of Understanding (MoU) pour étudier l'utilisation de carburant d'aviation durable (SAF) dans les moteurs d'hélicoptères, et accompagner les opérateurs dans l'utilisation de ces carburants. En mars, Safran Helicopter Engines et Bell Textron Inc ont également signé un partenariat pour évaluer l'utilisation de carburant aérien durable sur le Bell 505 et son moteur Arrius 2R. Du côté des moteurs d'avion, la recherche avance également... Après un premier vol d'un A319neo équipé d'un moteur CFM LEAP-1A avec dans son réservoir 100% de SAF en novembre 2021, les équipes Essais de Safran Aircraft Engines ont conduit fin février 2022, une campagne d'essais au sol avec un moteur LEAP-1A alimenté par 100 % de carburant durable. Cet essai a consisté à mesurer les émissions de gaz et de particules en sortie du moteur avec du JET A-1, puis avec 100 % SAF. Les résultats de ces tests réalisés dans le cadre du projet de recherche VOLCAN, seront présentés dans le courant de l'année 2022.