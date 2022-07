Safran : peu de réactions après les annonces

(Boursier.com) — Safran retombe de 0,8% ce jeudi à 103,10 euros, alors que qu'en données ajustées au S1 2022, le Chiffre d'affaires est ressorti à 8.560 ME, en hausse de 24,5%, et de 17,3% sur une base organique. Le Résultat opérationnel courant est de 1.047 ME (12,2% du chiffre d'affaires, +260 points de base). Le Cash-flow libre ressort à 1.665 ME. En données consolidées au S1, le Chiffre d'affaires est de 8.675 ME. Le Résultat opérationnel courant ressort à 968 ME, le Cash-flow libre est de 1.665 ME.

Les perspectives pour 2022 (données ajustées) passent par le relèvement des perspectives de chiffre d'affaires pour tenir compte de l'appréciation du dollar US, ainsi que du cash-flow libre pour refléter les paiements importants d'acomptes clients. Le groupe confirme en revanche la perspective de marge opérationnelle courante.

Le chiffre d'affaires sera ainsi compris entre 18,2 et 18,4 MdsE à un taux de change spot EUR/USD de 1,10 (contre 18,0-18,2 Mds$ à un taux de change spot EUR/USD de 1,14 précédemment) avec une génération de cash-flow libre de 2,4 Mds$ (contre 2 MdsE précédemment). Safran confirme donc sa perspective de marge opérationnelle courante d'environ 13%.

Les principales hypothèses sous-jacentes sont confirmées, notamment celles relatives à une croissance des activités de services pour moteurs civils comprise entre 25% et 30% (en USD par rapport à 2021) et à l'absence de nouvelles perturbations de l'économie mondiale...