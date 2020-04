Safran : petit rebond technique après la chute

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Safran s'offre un petit rebond technique de 3,4% à 69,3 euros à l'ouverture du marché parisien. Le titre de l'équipementier aéronautique et du groupe de Défense reste sur quatre séances de fort repli, dont une chute de plus de 16% sur la seule journée de mercredi. Bernstein, qui a dégradé hier la valeur à 'performance de marché' malgré une cible relevée de 72 à 83 euros, explique que la baisse "sans précédent" du trafic aérien commercial pourrait être encore plus importante que les prévisions actuelles de l'IATA, qui anticipe une chute de 38% en 2020 (exprimée en RPK, revenu par passager-kilomètre). Dans ce contexte, le courtier affirme que le marché secondaire des pièces détachées devrait connaître un déclin encore plus important et repartir plus lentement que le trafic.

Malgré la période actuelle, la direction s'est montrée hier plutôt confiante sur l'avenir du groupe.