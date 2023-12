Safran : pénalisé par une note d'analyste

(Boursier.com) — Safran cède 0,6% à 163,1 euros à l'ouverture du marché parisien, pénalisé par une note de la Deutsche Bank. Cette dernière a dégradé le titre du motoriste et groupe de Défense à 'conserver' tout en abaissant sa cible de 176 à 170 euros. Elle explique son choix par un potentiel de hausse limité principalement en raison de la révision à la baisse de ses estimations d'EBIT pour 2024-2025, pouvant aller jusqu'à 6%, compte tenu d'opinions plus conservatrices. Safran reste une histoire solide, avec des perspectives tangibles à long terme. La prochaine étape pourrait être divulguée en février 2024 avec les résultats de l'exercice 2023 ou (plus probablement) lors du CMD fin 2024.