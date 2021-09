Safran : Pascal Bantegnie succèdera à Bernard Delpit à la Direction des Finances

(Boursier.com) — A compter du 1er janvier 2022, Pascal Bantegnie est nommé Directeur Financier Groupe et membre du Comex de Safran, également en charge des fusions & acquisitions et de l'immobilier. Il succède à Bernard Delpit qui, après environ 7 ans passés dans le Groupe en tant que Directeur Financier, a choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière à l'extérieur de Safran. Bernard Delpit accompagnera la phase de transition jusqu'à la fin de l'année.

Pascal Bantegnie débute sa carrière dans l'industrie spatiale en 1994 comme ingénieur au CNES, à l'Aérospatiale Satellites, puis comme souscripteur de risques spatiaux aux AGF. Il rejoint ensuite l'équipe de communication financière d'Alcatel en 2001, dont il prend la direction en 2004 (devenu Alcatel-Lucent en 2006). En 2007, il devient Directeur de la communication et des relations investisseurs du holding financier Sequana. Pascal Bantegnie rejoint Safran en septembre 2009 en tant que Directeur de la Communication Financière avant de devenir Directeur des Affaires Economiques et Stratégiques de la filiale Safran Electrical & Power en 2013. En juillet 2018, il est nommé Trésorier du Groupe. En mars 2020, il prend également la responsabilité des financements de Safran.

Pascal Bantegnie, 52 ans, est ingénieur ESTACA (1991) et titulaire d'un Mastère en techniques spatiales ENSAE SupAéro (1994). Il a été également Auditeur de la 69ème session IHEDN Politique de Défense (2016).

Olivier Andriès, Directeur Général de Safran a déclaré : "Le Président du Conseil d'Administration Ross McInnes se joint à moi pour remercier vivement Bernard de sa contribution exceptionnelle à la performance et au développement de Safran au cours de ces 7 dernières années, et tout particulièrement pour son soutien pendant la période de transition de directeur général. Nous lui souhaitons plein succès dans sa future carrière. J'accueille avec enthousiasme la nomination de Pascal. Son parcours avant de rejoindre Safran, puis au sein du Groupe depuis 12 ans, lui donne une large expérience de nos secteurs d'activités et de la fonction, et lui permettra d'être opérationnel immédiatement dans son nouveau rôle dans une période où Safran émerge de la crise et accélère sa transformation. Cette nomination reflète le succès de notre stratégie de développement des talents et de promotion interne. Pascal et Bernard travailleront en étroite collaboration pour la préparation de la Journée Investisseurs qui aura lieu le 2 décembre 2021".