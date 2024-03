Safran : parmi les 100 entreprises les plus innovantes au monde

(Boursier.com) — Safran figure à la 46e place du classement mondial des 100 entreprises les plus innovantes, dévoilé par la société Clarivate, le 5 mars. Cette reconnaissance à l'échelle internationale s'ajoute notamment aux titres de 1er déposant de brevets en France obtenu par Safran en 2022 et 2023.

Avec plus de 15.000 inventions couvertes par près de 51.500 titres de propriété intellectuelle et plus de 1.200 inventions du Groupe brevetées chaque année, Safran entend être au rendez-vous des ruptures technologiques. "Notre portefeuille de brevets est le reflet de notre stratégie de différenciation par l'innovation", estime Jean-Marc Brunel, directeur Propriété intellectuelle Groupe.

Depuis 13 ans, la société Clarivate -spécialisée dans la production de savoirs et les services liés à la propriété intellectuelle- identifie les organismes les plus innovants à travers le monde. Pour la première fois, Clarivate a décidé d'établir un classement, en s'appuyant sur 4 critères : le nombre de brevets publiés par l'organisme, leur qualité, leur portée internationale et leur influence. Samsungs Electronics, Canon et Honda, sont en tête de podium, suivies par Toyota et Seiko Epson, en 4e et 5e positions.

"Cette place parmi les 50 entreprises les plus innovantes au monde témoigne à la fois du dynamisme de nos équipes mais aussi de l'efficacité de notre stratégie d'innovation. Celle-ci repose notamment sur un investissement important et régulier dans la R&D -en particulier sur les solutions qui contribuent au développement durable- et sur l'attention particulière portée à la formalisation et à la protection des inventions par toutes les parties prenantes", conclut Jean-Marc Brunel.