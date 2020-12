Safran : Olivier Andriès succède à Philippe Petitcolin

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Safran a nommé Olivier Andriès en tant que Directeur Général à compter du 1er janvier 2021.

Le Conseil d'administration a également coopté Olivier Andriès administrateur à compter du 1er janvier 2021, sur le poste rendu disponible par Philippe Petitcolin ; ce dernier, conformément à son engagement, ayant remis à la disposition du Conseil d'administration son mandat pour permettre la cooptation de son successeur.

Le Conseil d'administration salue les performances de Philippe Petitcolin durant sa longue carrière au sein du Groupe, et plus spécifiquement sa forte contribution dans son rôle de Directeur Général de Safran dans cette si particulière année 2020 et au cours des 5 dernières années .

Olivier Andriès a intégré Safran en 2008 en tant que Directeur général adjoint, en charge de la Stratégie et du Développement du Groupe. En 2009, il est nommé Directeur général adjoint en charge de la Défense et de la Sécurité, et membre du Directoire. En 2011, Olivier Andriès prend la présidence de Turbomeca (devenu Safran Helicopter Engines), et en 2015 est nommé Président de Safran Aircraft Engines. Depuis septembre 2020, il est Directeur auprès du Directeur Général du Groupe.