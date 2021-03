Safran obtient un financement de 500 ME de la BEI

Safran obtient un financement de 500 ME de la BEI









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Banque Européenne d'Investissement (BEI) met à la disposition de Safran un crédit bancaire de 500 millions d'euros afin de financer ses activités de recherche sur des systèmes de propulsion innovants pour la prochaine génération d'avions commerciaux monocouloirs. Il s'agit d'une étape clé de la feuille de route de Safran vers un transport aérien décarboné.

Ce financement souligne la vocation de la BEI, banque européenne du climat, à soutenir la recherche et l'innovation des entreprises au service de la transition vers une économie sobre en carbone et respectueuse de l'environnement. Cette opération de financement mise en place avec la BEI va contribuer de manière décisive à la recherche de Safran pour une aviation décarbonée , souligne Bernard Delpit, Directeur général adjoint, Directeur financier Groupe, qui ajoute : Les ruptures technologiques issues de ces projets ainsi financés doivent contribuer significativement aux objectifs collectifs de neutralité carbone et Safran se réjouit de la relation durable entretenue avec cette institution qui a déjà accompagné le Groupe dans le financement de plusieurs projets .

Le projet est mené par Safran principalement en France. Au coeur de son ambition environnementale, il vise notamment une réduction drastique de la consommation de carburant pour la prochaine génération d'avions moyen-courrier et représente une avancée décisive dans l'objectif de la neutralité carbone des vols à l'horizon 2050. Il s'appuie sur 4 piliers principaux : la recherche du meilleur rendement propulsif, l'optimisation intensive de la gestion de l'énergie, le développement de technologies disruptives ainsi que leur intégration. La conjugaison de ces 4 piliers permettra l'utilisation à 100% de carburants alternatifs.

Le prêt sera mis à disposition d'ici à septembre 2022, au choix de Safran, avec une maturité allant jusqu'à 10 ans, à compter de la mise à disposition des fonds.

La Banque Européenne d'Investissement est un partenaire de longue date de Safran à qui elle avait déjà accordé un financement de 300 ME en 2009 pour le développement du moteur LEAP.