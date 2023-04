Safran : objectifs 2023 confirmés après un bon début d'année

(Boursier.com) — Safran fait état d'un chiffre d'affaires en forte hausse au premier trimestre grâce notamment à la reprise du trafic aérien. L'équipementier aéronautique a ainsi vu ses revenus bondir de 24,7% sur une base organique à 5,266 milliards d'euros. Le consensus était positionné à 5,02 MdsE.

Le chiffre d'affaires de son activité Propulsion s'est établi à 2,714 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en hausse de 34,9%, tiré par la forte activité des services pour moteurs civils.

Safran, qui produit notamment des moteurs pour Boeing et Airbus via sa coentreprise avec General Motors, CFM International, a également réaffirmé ses perspectives pour l'exercice 2023. Le groupe a annoncé en février anticiper un résultat opérationnel courant autour de 3 milliards d'euros, un chiffre d'affaires d'au moins 23 MdsE et un cash-flow libre d'au moins 2,5 MdsE, en fonction du calendrier de paiement de certains acomptes.

Olivier Andriès, Directeur Général de Safran, a déclaré : "Safran a enregistré un très bon début d'année, notamment pour les activités de services pour moteurs civils qui bénéficient du retour du trafic des avions court et moyen-courriers au niveau d'avant la crise ainsi que de la préparation des compagnies aériennes en vue de la saison estivale. Comme prévu, nos livraisons de moteurs LEAP se sont accélérées, une performance encourageante dans un contexte de difficultés persistantes dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Nous sommes déterminés à respecter nos engagements envers nos clients et restons à la fois vigilants et pleinement confiants dans nos efforts pour compenser l'inflation et délivrer notre performance financière pour l'année".