Safran : nouvel ajustement

Safran : nouvel ajustement









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Safran remonte de 0,5% à 97,40 euros ce jeudi après avoir fait partie des quelques satisfactions récentes dans le cadre des annonces semestrielles. Le groupe de haute technologie prévoit en effet une "reprise graduelle" au second semestre après avoir vu son bénéfice net divisé par 2 au cours des 6 premiers mois de l'année en raison de l'impact sur ses activités de la crise sanitaire liée au coronavirus, qui a plombé la demande dans l'aéronautique.

Safran a ainsi vu son résultat opérationnel courant reculer de 49,7% à 947 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en repli de 27,6% sur une base publiée, à 8,767 milliards d'euros. Des comptes supérieurs aux attentes des analystes...

Le groupe dit s'attendre à une baisse de son chiffre d'affaires ajusté d'environ 35% et à une marge opérationnelle courante d'environ 10% pour l'ensemble de l'année. Safran prévoit également une génération de cash-flow positive au second semestre.

Safran a par ailleurs déclaré avoir signé un accord avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives en France prévoyant notamment une modération salariale et un plafonnement de l'intéressement, ainsi que des mesures d'incitation au départ volontaire en retraite avec un objectif de 3.000 départs. Cet accord permettra au groupe d'améliorer ses finances à partir du second semestre, a-t-il ajouté... Parmi les derniers avis de brokers, Barclays a ajusté son objectif de cours de 95 à 92 euros.