Safran : moteurs allumés

(Boursier.com) — Safran grimpe de 1% ce jeudi à 168,45 euros ce jeudi, proche de ses sommets, alors que BNP Paribas Exane est à 'surperformance' sur le dossier et a franchement relevé sa cible de 183 à 208 euros. Le motoriste et groupe de Défense bénéficie aussi de la bonne tenue d'Airbus, également proche de ses plus hauts en Bourse, et d'autres notes d'analystes. Barclays a ainsi revalorisé le dossier à 180 euros tout en maintenant son avis 'surpondérer'. "Nous nous attendons à ce que les résultats montrent une forte croissance du marché secondaire des moteurs civils avec des marges de propulsion proches du niveau de 2019", écrit la banque. Kepler Cheuvreux ('conserver') a de son côté augmenté son cours cible de 155 à 175 euros...