Safran marque une pause après les records

(Boursier.com) — Safran souffle ce mercredi sous les 190 euros, après avoir enchaîné les records historiques, alors que le groupe a publié une forte hausse de son chiffre d'affaires de 23,6% sur une base organique à 23,199 MdsE et de son résultat opérationnel courant qui a augmenté de 27,2% en organique à 3,166 MdsE. Safran a précisé que ses activités de services pour moteurs civils avaient grimpé de 32,9% en dollars. Le Résultat net (part du groupe) s'inscrit à 3,444 MdsE. Le Cash-flow libre ressort à 2,945 MdsE. Le dividende par action sera fixé à 2,20 euros, sous réserve de l'approbation des actionnaires

Les perspectives pour 2024 (en données ajustées) passent par un Chiffre d'affaires d'environ 27,4 MdsE, un Résultat opérationnel courant : proche de 4 MdsE et un Cash-flow libre d'environ 3 MdsE.

Précisions utiles

Le directeur général du groupe, Olivier Andriès, a expliqué que les restrictions imposées à Boeing par les régulateurs américains pourraient affecter les livraisons de moteurs LEAP-1B... Avec General Electric, Safran coproduit les moteurs LEAP pour tous les Boeing et plus de la moitié des avions à fuselage étroit d'Airbus par l'intermédiaire de leur entreprise CFM International. L'accident d'un appareil Boeing 737 MAX 9 d'Alaska Airlines au mois de janvier a poussé l'autorité américaine de l'aviation civile (FAA) à interdire à l'entreprise d'augmenter sa production...

Olivier Andriès a exclu la possibilité de passer de la version Boeing du LEAP à la version Airbus, connue sous le nom de LEAP-1A, en 2024 ou à court terme, et a déclaré qu'Airbus n'avait pas fait de demande en ce sens. Il n'a toutefois pas exclu la possibilité que CFM International étudie les besoins en capacité des deux versions pour 2025 et au-delà.

Les livraisons de LEAP ont progressé de 38% en 2023, légèrement en dessous de l'objectif fixé par le groupe.

Le directeur général de Safran a également déclaré qu'il prévoyait que Boeing attende les résultats des inspections menées par la FAA dans ses usines avant de prendre des décisions sur la cadence de production des fournisseurs, ajoutant que l'avionneur américain n'avait pour l'instant apporté aucune modification au calendrier des fournisseurs.

Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank conserve Safran avec un curseur ajusté de 170 à 190 euros, tandis que Goldman Sachs est neutre, mais avec une cible qui passe de 182 à 196 euros. BNP Paribas Exane reste quant à elle à 'surperformance' en ciblant un cours de 217 euros et la SG est à l'achat en visant 223 euros.