Safran, maître du temps avec Orolia

(Boursier.com) — Safran s'offre Orolia, pour devenir le leader mondial des solutions Positionnement - Navigation - Temps (PNT) Résilient. Au terme d'un processus de négociations exclusives commencé en décembre 2021, Orolia, société mondialement reconnue pour ses activités, technologies et équipements liés au positionnement, à la navigation et au temps précis, rejoint ce jour Safran Electronics & Defense, numéro 1 européen et numéro 3 mondial des systèmes de navigation inertielle. Orolia emploie plus de 435 personnes en Europe et en Amérique du Nord et réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 100 ME. Ses activités couvrent les horloges atomiques, les serveurs de temps, les équipements de simulations et de résilience aux altérations des signaux GNSS (Système Global de Navigation par Satellites), ainsi que les balises de localisation de détresse pour aéronefs et applications militaires. Elles en font un acteur complémentaire des activités de Safran Electronics & Defense pour répondre aux enjeux de positionnement, de navigation et de synchronisation en environnement contesté ou vulnérable.

Les systèmes de navigation par satellites sont dans la plupart des situations les fournisseurs de référence des données temporelles et de position mais doivent être sécurisés par leur combinaison avec des références de temps ou inertielles autonomes précises et à haute intégrité. Grâce à ce rapprochement avec Orolia, leader des solutions de maitrise du temps, Safran Electronics & Defense offrira aux marchés aéronautique et de défense, du spatial, des transports et nouvelles mobilités, ou encore des infrastructures critiques, un ensemble cohérent et complet d'architectures et d'équipements 'PNT-résilient' pour répondre aux enjeux d'intégrité et de robustesse.