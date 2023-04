Safran : les perturbations sur la chaîne d'approvisionnement continuent à inquiéter

(Boursier.com) — Dans un marché baissier, Safran abandonne 2,4% à 138,7 euros malgré un bon début d'exercice. L'équipementier aéronautique voit les perturbations sur la chaîne d'approvisionnement persister tout au long de 2023, avec des problèmes pouvant s'étendre jusqu'en 2024. "Les problèmes de la chaîne d'approvisionnement restent notre domaine d'attention et d'inquiétude no1", a déclaré le DG, Olivier Andriès, lors de la conférence de présentation des résultats. "Nous nous battons tous les jours, tous les jours, tous les jours" pour obtenir des matières premières et aider les fournisseurs à faire de même, a souligné le dirigeant. Les pénuries impactent les activités de forge et de fonderie pour tous les produits de Safran et la situation sur l'approvisionnement en semi-conducteurs reste également "tendue".

Berenberg ('achat') parle d'un trimestre solide, entraîné par l'activité Propulsion. Bien que les prévisions pour l'ensemble de l'année aient été réitérées, les hypothèses qui les sous-tendent semblent conservatrices sur la base des performances du premier trimestre. Malgré les difficultés évoquées dans la chaîne d'approvisionnement, le broker voit un risque à la hausse continu pour les prévisions et le consensus après cette publication. Barclays ('surpondérer') parle d'une solide performance, soutenue par une croissance plus élevée des revenus sur le marché secondaire des moteurs civils et la livraison de LEAP et de M88. Comme prévu, les prévisions 23 ont été réitérées avec une nette amélioration des perspectives de bénéfices après un solide premier trimestre.