Safran : les B737-10 de Ryanair seront équipés de moteurs LEAP-1B

(Boursier.com) — Safran va équiper les futurs MAX10 de Ryanair. La compagnie irlandaise et CFM International ont signé une lettre d'agrément (LoA) portant sur l'achat de moteurs LEAP-1B destinés à propulser une flotte de 150 Boeing B737-10. La lettre d'agrément comprend également des moteurs de rechange et une option pour 150 appareils supplémentaires. Aucun détail financier n'a filtré. La compagnie irlandaise opère actuellement une flotte de 103 avions 737-8 équipés du LEAP-1B.

"Nous sommes honorés par la confiance renouvelée de Ryanair dans nos produits et nos équipes, a déclaré Gaël Méheust, Président-directeur général de CFM International. Nous sommes impatients d'accompagner le développement de la flotte de Ryanair en continuant à leur apporter les meilleurs standards en termes de fiabilité, d'efficacité énergétique et de support".

Depuis son entrée en service, le moteur LEAP-1B a cumulé plus de 10 millions d'heures de vol et 4 millions de cycles. Le moteur de nouvelle génération CFM LEAP offre une réduction de plus de 15% de la consommation de carburant et des émissions de CO2, ainsi qu'une amélioration significative des émissions sonores par rapport aux moteurs de la génération précédente. Depuis son entrée en service en 2016, le moteur LEAP a permis à ses clients d'économiser plus de 20 millions de tonnes de CO2.