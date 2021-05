Safran : le dividende sera payé le 2 juin

(Boursier.com) — Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la pandémie de Covid-19, l'Assemblée générale mixte des actionnaires de Safran s'est réunie le 26 mai, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, au Campus Safran à Massy, sous la présidence de Ross McInnes. Cette Assemblée générale était retransmise en direct sur le site Internet de la société et par voie de conférence téléphonique. La vidéo reste disponible en intégralité sur cette même page.

Afin de favoriser l'échange entre actionnaires et dirigeants de la société, les actionnaires ont eu la possibilité, en complément du dispositif légal des questions écrites, de poser également leurs questions par écrit depuis un module dédié mis en place sur la page "Assemblée générale" du site Internet et de poser des questions par téléphone en séance.

Ross McInnes (Président du Conseil) et Monique Cohen (Présidente du Comité des nominations et des rémunérations) ont présenté les éléments liés à la gouvernance et aux rémunérations des mandataires sociaux.

Raison d'être et RSE

Olivier Andriès, Directeur Général, a présenté les faits marquants de l'année 2020 ainsi que les perspectives 2021. Il a également présenté les enjeux de la nouvelle politique de responsabilité sociale et environnementale (RSE) de Safran, qui repose sur 4 piliers au service de la création de valeur. Ces 4 piliers contribuent à la raison d'être de Safran et sont déclinés en engagements et objectifs à horizon 2025, qui permettent de suivre annuellement l'avancement de la feuille de route RSE du Groupe.

Patrick Pélata, administrateur chargé du suivi des questions climatiques et Président du Comité innovation, technologie & climat et Olivier Andriès ont ensuite présenté les grandes lignes de la stratégie et du plan climat du Groupe. Safran, grâce à son positionnement sur une grande part des systèmes de l'avion et en particulier sur tous les systèmes énergétiques, se situe au coeur de la réponse technologique.

Bernard Delpit, Directeur général Adjoint et Directeur Financier Groupe a rappelé les résultats 2020 du Groupe avant de présenter le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021.

Adoption de toutes les résolutions soumises

Les résolutions soumises au vote de l'Assemblée générale ont été adoptées, notamment les autorisations financières permettant à Safran, si nécessaire, de faire appel au marché, à l'exception de celles utilisables en période d'offre publique.

Les actionnaires ont ainsi notamment approuvé les comptes de l'exercice 2020 et décidé le versement d'un dividende de 0,43 euro par action. Il sera mis en paiement à partir du 2 juin.

L'ensemble des résolutions relatives à la composition du Conseil d'administration ont été adoptées, avec la cooptation d'Olivier Andriès en qualité d'administrateur, les renouvellements des mandats d'administrateur d'Hélène Auriol Potier, Patrick Pélata et Sophie Zurquiyah, ainsi que la nomination de Fabienne Lecorvaisier en qualité de nouvelle administratrice indépendante.

L'ensemble des résolutions portant sur les rémunérations des mandataires sociaux (rémunérations 2020, informations sur les rémunérations, politiques de rémunérations 2021) a été adopté.

Les actionnaires ont aussi donné autorisation pour permettre à Safran de racheter ses propres titres à un prix maximum d'achat de 165 euros par action.

Prenant en compte l'approbation par l'Assemblée de l'ensemble des résolutions portant sur sa composition, le taux d'indépendance du Conseil d'administration, toujours composé de 18 membres, est maintenu à 64% et le pourcentage de féminisation à 43%.

Du mouvement dans les différents comités

A l'issue de l'Assemblée générale, au terme du mandat d'administrateur d'Odile Desforges, Laurent Guillot prend la présidence du Comité d'audit et des risques, que Fabienne Lecorvaisier rejoint.

Laurent Guillot rejoint également le Comité innovation, technologie & climat.

Par ailleurs, Stéphanie Besnier, Directrice générale adjointe de l'Agence des participations de l'Etat, a été nommée représentante de l'Etat au Conseil d'administration de Safran par arrêté ministériel du 12 mai 2021, en remplacement de Suzanne Kucharekova Milko. Elle rejoint également le Comité d'audit et des risques et le Comité des nominations et des rémunérations, en lieu et place de Vincent Imbert.

Safran rappelle que le 14 juin, le Directeur Général de GE Aviation (John S. Slattery) et le Directeur Général de Safran (Olivier Andriès) partageront leur vision de la décarbonation de l'aviation. Cet évènement pourra être suivi en différé dans l'après-midi à partir du site Internet de Safran et donnera lieu à un communiqué de presse disponible également sur le site.