Safran : lancement de la campagne d'essais en soufflerie du futur Open Fan

(Boursier.com) — Safran Aircraft Engines et l'ONERA ont débuté à Modane les premières campagnes d'essais en soufflerie de l'ECOENGInE, un démonstrateur à l'échelle 1/5e du futur Open Fan. Cette architecture en rupture, pilier du programme de démonstration technologique CFM RISE, est la plus prometteuse en terme de réduction de l'empreinte environnementale. L'Open Fan permettrait de diminuer de 20% la consommation de carburant et des émissions de CO2. Elle pourrait grimper jusqu'à 80% avec l'incorporation de carburants durables sur la prochaine génération d'avions monocouloirs à horizon 2035.

Afin de soutenir la montée en maturité de l'aérodynamique et de l'acoustique de l'OpenFan, Safran Aircraft Engines et l'ONERA ont récemment signé un contrat cadre permettant de sécuriser un plan d'essais ambitieux de 2024 à 2028 dans la continuité des essais ECOENGInE déjà réalisés. Les essais de la machine ECOENGInE, réalisés avec le soutien de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) dans le cadre du plan CORAC, visent à démontrer les performances aérodynamiques et acoustiques du module fan en simulant dans la soufflerie des vitesses similaires à celles d'un environnement de vol, et à valider la conception des aubes de soufflante. Celles-ci jouent un rôle-clé dans l'efficacité globale du moteur. Au total, plus de 200 heures d'essais vont être réalisées au cours de cette campagne, qui sera suivie par des essais de simulation sous aile du démonstrateur. Pour ces essais, Safran Aircraft Engines bénéficie du savoir-faire et de l'expertise des équipes de l'ONERA mettant en oeuvre la plus grande soufflerie sonique au monde

Safran Aircraft Engines est par ailleurs en charge de coordonner la démonstration du projet OFELIA (Open Fan for Environmental Low Impact of Aviation) de Clean Aviation qui comprend 26 partenaires européens, dont l'ONERA. En parallèle, Safran travaille sur de nombreuses autres briques technologiques majeures et complémentaires de l'architecture Open Fan, telles que l'hybridation.