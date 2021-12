Safran : la génération de cash-flow libre devrait atteindre 10 MdsE en cumulé sur la période 2021-2025

(Boursier.com) — Le groupe Safran annonce de nouveaux objectifs à moyen terme, et table sur un taux de croissance organique annuel du chiffre d'affaires de plus de 10% sur la période 2021-2025 à la faveur notamment de la reprise des activités de service.

A l'horizon 2025, la marge opérationnelle courante du groupe devrait atteindre entre 16% et 18%, soit une augmentation de plus de 5 points par rapport à 2021, indique l'équipementier aéronautique dans un communiqué. Une journée investisseurs est prévue ce jeudi par la direction.

Par division, la marge sera supérieure à 20% dans l'activité propulsion, d'environ 15% pour les équipements et la défense et supérieure à 10% pour Aircraft Interiors en 2025.

La génération de cash-flow libre devrait atteindre 10 Milliards d'euros en cumulé sur la période 2021-2025, grâce notamment à un doublement de l'Ebitda, a par ailleurs annoncé Safran.

L'équipementier a également indiqué qu'une revue du portefeuille d'activités pourrait conduire à de nouvelles cessions et à des acquisitions ciblées...

Trois ans après l'acquisition de Zodiac Aerospace, l'examen du portefeuille a permis de conclure que 70% des activités héritées de l'ex-concurrent français étaient considérées comme essentielles et 30% étaient en cours de revue, souligne Safran.

Le groupe a enfin pour objectif de verser au titre de l'exercice 2022 un dividende à hauteur de 40% du résultat et indique qu'il examinera à partir de 2023 sa pratique de retour aux actionnaires "afin d'assurer un rendement croissant et attractif".