Safran : la confirmation des objectifs rassure

(Boursier.com) — Dans un marché bien orienté en cette fin de semaine, Safran avance de 1,4% à 107 euros. Le motoriste et groupe de Défense a réalisé un chiffre d'affaires de 4,07 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de 21,8% sur un an en données publiées et de 16,9% sur une base organique. Malgré l'accroissement des tensions dans la chaîne d'approvisionnement et de l'inflation, la direction a confirmé ses objectifs annuels, à savoir un chiffre d'affaires ajusté compris entre 18 et 18,2 MdsE, un taux de marge opérationnelle courante ajustée d'environ 13%, et une génération de flux de trésorerie libre d'environ 2 MdsE.

"Nous prenons des mesures vigoureuses pour compenser intégralement l'impact du conflit russo-ukrainien et de l'inflation sur la marge, notamment en réalisant des économies supplémentaires (...) et en effectuant un contrôle rigoureux du rythme des dépenses", a déclaré le directeur général Olivier Andries.

Safran a enregistré un chiffre d'affaires légèrement meilleur que prévu, tous les segments étant en avance sur les attentes, selon Bernstein ('performance de marché'). Les orientations 2022 sont réitérées malgré 150 points de base supplémentaires de vent contraire sur la marge. Le courtier note que le marché secondaire civil, déprimé pendant la pandémie de Covid-19, a augmenté de 52,9% en glissement annuel, bien qu'il reste 31% en dessous du niveau du premier trimestre 2019.