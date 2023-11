Safran : l'Italie s'oppose au rachat de certaines activités de Collins Aerospace

(Boursier.com) — Rome dit non ! Dans le cadre du projet d'acquisition des activités d'actionnement et de commandes de vol de Collins Aerospace, Safran a été informé de la décision du gouvernement italien d'exercer son 'Golden Power', s'opposant ainsi à la vente à Safran de Microtecnica, société détenant les actifs concernés en Italie. À la suite de cette décision, Safran reste engagé dans la transaction et travaille avec toutes les parties pour déterminer les prochaines étapes appropriées. De plus amples informations seront fournies le cas échéant.

La réalisation de cette acquisition reste également conditionnée à l'obtention d'autres approbations réglementaires et conditions de clôture usuelles.