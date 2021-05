Safran investit en Allemagne via son fonds Corporate Ventures

(Boursier.com) — Safran a investi dans SkyFive au travers de son fonds Safran Corporate Ventures dédié aux investissements dans de jeunes sociétés technologiques.

Safran Corporate Ventures a mené ce tour de financement en collaboration avec STAR Capital, gestionnaire de fonds de private equity européen spécialisé dans le développement d'activités d'infrastructures émergentes.

Cette opération marque le premier investissement de Safran Corporate Ventures en Allemagne.

SkyFive est un fournisseur spécialisé dans les solutions et services 'Air-to-Ground' pour le marché de l'aviation. L'équipe a mené sa solution 'Air-to-Ground' de la recherche initiale à la mise en oeuvre commerciale à grande échelle dans plus de 41 pays en Europe. SkyFive s'associe à des opérateurs mobiles pour fournir des services véritablement haut débit aux passagers des compagnies aériennes, permettre le transfert massif en temps réel de données avions, et fournir une couverture aérienne robuste et sécurisée aux autorités de sécurité publique et aux nouvelles formes de mobilité aérienne urbaine.