Safran : flyadeal signe un accord à long terme avec Safran Nacelles

(Boursier.com) — La compagnie aérienne à bas coûts flyadeal, filiale du groupe Saudia, a signé un accord à long terme avec Safran Nacelles au salon MRO Middle East de Dubaï. Cet accord porte sur le support complet des nacelles de la flotte de flyadeal, composée d'Airbus A320neo équipés des moteurs LEAP-1A de CFM International, société commune détenue à 50/50 entre Safran Aircraft Engines et GE Aerospace.

Cette collaboration renforce l'engagement de flyadeal à assurer l'efficacité opérationnelle et la fiabilité de la maintenance de sa flotte. En vertu de cet accord, flyadeal bénéficie d'un accès total à la vaste gamme d'équipements de Safran Nacelles, ce qui lui garantit la disponibilité des matériels nécessaires pour répondre rapidement à tout événement en service. Cette approche améliore la capacité de flyadeal à résoudre rapidement les problèmes de maintenance et à conserver la performance de sa flotte à un niveau optimal. flyadeal bénéficiera en outre des solutions OEM (Original Equipment Manufacturer) de maintenance, réparation et entretien (MRO) de Safran Nacelles dans sa station de réparation AMES -société commune à 50/50 entre Safran Nacelles et Air France Industries KLM Engineering & Maintenance- à Dubaï.

Les services de réparation et l'accès aux stocks de pièces détachées de Safran Nacelles font partie du programme de support client NacelleLife de flyadeal.