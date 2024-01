Safran et Turbotech testent la première turbine à hydrogène pour l'aviation légère

(Boursier.com) — Le 11 janvier 2024, Turbotech et Safran ont réalisé avec succès les premiers essais d'une turbine à gaz aéronautique à hydrogène utilisant un cycle régénératif ultra-perfomant. Cette première expérimentation a été notamment rendue possible grâce aux moyens et aux compétences d'ArianeGroup en matière de préparation et réalisation d'essais en hydrogène, hérités de décennies d'applications spatiales sur son site de Vernon.

Ces premiers essais ont été réalisés avec une alimentation d'hydrogène stocké sous forme gazeuse. Dans une seconde étape plus tard dans l'année, le moteur sera raccordé à un système de stockage liquide cryogénique développé par Air Liquide, en vue de démontrer l'intégration de bout en bout d'un système propulsif représentatif de toutes les fonctions sur un avion complet.

"Cette première étape du projet s'est déroulée au-delà de nos espérances", s'est réjoui Pierre-Alain Lambert, Directeur des programmes hydrogène de Safran. "Elle avait pour objectif de valider le bon comportement du moteur et du système de contrôle carburant dans toutes les phases, du démarrage au plein gaz, ainsi que les stratégies à déployer en cas de panne. Pour Safran, il s'agit d'une exploration à petite échelle très précieuse, permettant des apprentissages rapides et agiles. Elle complète nos autres initiatives de plus grande ampleur visant à lever les verrous de la propulsion hydrogène pour l'aviation de transport, comme la démonstration technologique en partenariat avec CFM International au sein du programme ZEROe d'Airbus, soutenu par Clean Aviation".

Le projet BeautHyFuel bénéficie du soutien de l'Etat français, mis en oeuvre par la DGAC dans le cadre du Plan de Relance. Il complète d'autres initiatives prises par Safran pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le transport aérien.