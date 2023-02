Safran et International Golden Group créent une joint-venture d'optronique et de navigation

(Boursier.com) — La société émiratie International Golden Group et Safran Electronics & Defense créent la joint-venture "Vision for Optronics & Navigation" pour le support d'équipements optronique et de navigation dans le secteur de la défense et des hautes technologies.

International Golden Group et Safran Electronics & Defense créent un centre d'excellence en optronique et navigation. Localisé chez IGG Advanced Industries dans le parc industriel de Tawazun, à Abu-Dhabi, ce centre d'excellence, au potentiel de croissance important, disposera dans un premier temps d'une surface de plus de 800 m2 incluant des salles blanches.

Vision for Optronics & Navigation emploiera plusieurs dizaines de salariés, s'inscrivant pleinement dans la politique locale de l'emploi hautement qualifié. Au travers de cette co-entreprise, les Emirats Arabes Unis bénéficieront d'ailleurs du savoir-faire et des hautes technologies de Safran Electronics & Defense, conformément aux objectifs de la vision économique d'Abu Dhabi pour les années 2030.

Cette initiative d'International Golden Group et de Safran Electronics & Defense vient enrichir le partenariat stratégique entre les Emirats Arabes Unis et la France.